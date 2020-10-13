كوريا الجنوبية تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن السلطات الصحية، بأن هناك 69 حالة إصابة محلية، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بهذا إلى 24 ألفا و805 إصابات، كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 434 شخصا.