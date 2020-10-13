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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن السلطات الصحية، بأن هناك 69 حالة إصابة محلية، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بهذا إلى 24 ألفا و805 إصابات، كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 434 شخصا.

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