ترامب يتعهد بتوزيع لقاح لعلاج فيروس كورونا قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بقيادته للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون هناك علاج لفيروس كورونا في القريب العاجل، أما بعكس ذلك لن يكون هناك علاج في وقت قريب، بحسب قوله، متعهدًا أمام أنصاره بإنتاج لقاح للفيروس الجائح.يأتي ذلك بعد أن أعلن طبيب البيت الأبيض، أن نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد، الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت سلبية لعدة أيام متتالية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته قبل نحو أسبوعين بفيروس كورونا هو وزوجته.