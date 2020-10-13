أستراليا تلغى أى عطلات فى الخارج للسكان المحليين بسبب كورونا

طلبت السلطات الأسترالية من السكان المحليين الاستغناء عن حجز أي عطلات في الخارج "في المستقبل القريب" ودعتهم بدلا من ذلك إلى السفر داخل البلاد ضمن حملة جديدة للسياحة الداخلية بدأت اليوم الثلاثاء.وأشارت الحكومة إلى أن السفر إلى المناطق السياحية الساخنة بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة قد لا يكون خيارا في عام 2021 إذا لم يتم إيجاد لقاح لمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وفي محاولة لإنعاش صناعة السياحة الداخلية التي توظف واحدا من كل 13 أستراليا، دشنت الحكومة حملة إعلانية بقيمة 7 ملايين دولار أسترالي (5 ملايين دولار أمريكي) تحت شعار "العطلة هنا هذا العام".وقال وزير السياحة سيمون برمنجهام في بيان: "لقد قدمت حكومتنا مليارات الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية لهذه الصناعة".وأضاف: "مع توقع أن تظل حدودنا الدولية مغلقة في المستقبل المنظور والعطلة الصيفية يفصلنا عنها شهرين فقط، فإن هذه صرخة لجميع الأستراليين ممن في استطاعتهم فعل ذلك، أن يحاولوا فعل شيء ما جديد وأن يقوموا بحجز عطلة إلى مقصد ما داخل أستراليا".واستقرت حصيلة الوفيات في أستراليا جراء فيروس كورونا عند 899 وفاة حتى اليوم الثلاثاء.