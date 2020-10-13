قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

أصدرت قناة TeN بيانًا كشفت من خلاله تفاصيل القرارت التي اتخذتها ضد البرنامج الرياضي "البريمو" الذي يذاع على القناة ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق.وقالت القناة في بيانها: في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلى ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام، وفي الوقت الذي نطالب الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن على مادونها من مصالح، وفي الوقت الذي ندعو فيه الجميع للتحلي بالحكمة وعدم التلاعب بمشاعر الجماهير تحت أي ظرف، كان لزاما علىنا أن نفعل ما نقول لقد اخترنا الطريق الصعب وهو الوقوف في خندق الوطن وتحملنا ونتحمل في سبيل ذلك الكثير والكثير المصاعب.وأضافت القناة: من هذا المنطلق وازاء البيان الصادر من النادي الأهلي ويحمل شكوى من البرنامج الرياضي بقناة TeN، حيث تضمنت الشكوى أن البرنامج يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة، وأن البرنامج ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني يهاجمان النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره إلى آخر ما ورد بالبيان.وتابعت القناة: هنا تجدر الإشارة إلى ما يلي :-⁃ قناة TeN تحترم وتقدر النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم احتراما يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير.⁃ النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه.⁃ البرنامج المشار إليه من إنتاج القناة وليس مباعا لأحد.⁃ القناة تؤمن إيمانا راسخا بأن الإعلام الرياضي عليه مسؤولية ضخمة تجاه ضبط الأداء الجماهيري من خلال الموضوعية في تناول الأمور الكروية.⁃ تلتزم القناة حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي.لذلك وشعورا بالمسؤلية الوطنية تجاه القضايا الجماهيرية فإن إدارة القناة قررت ما يلي:-١- مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجا على المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج.٢- تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية.٣- عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة.واختتمت القناة بيانها بمقولة: والله من وراء القصد وتحيا مصر بلا تعصب.