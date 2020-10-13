وزير الأوقاف: 2021 عام العلم والوعى ودراسة المقاصد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عام ٢٠٢١ بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية، حيث يتم التوسع في البرامج التدريبية وتنوعها، مع توزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة، والتوسع في منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة لجميع العاملين بها.وتابع وزير الأوقاف في تصريح له منذ قليل: «إضافة إلى البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف، والتوسع في الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل في فهم صحيح النص، والتركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته، والإعلان عن العديد من المسابقات الفكرية والبحثية التي ترتكز على التفكير والفهم والاستنباط».وأكد على العمل الجاد لنشر الوعي الحقيقي المستنير والإسهام الجاد في التحول به من ثقافة النخبة أو الخاصة إلى ثقافة مجتمع من خلال التعاون الجاد مع جميع المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والفكرية والشبابية والإعلامية المعنية ببناء وصناعة الوعي.