«بيت المعمار» يناقش الوضع العمرانى للشارع المصرى خلال فترة الكورونا.. الليلة

تعقد ببيت المعمار المصري٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان «شارع الكورونا»، وذلك بمقر البيت الكائن بميدان القلعة بجوار قسم الخليفة.وتتناول الندوة شرح للوضع العمراني للشارع المصري في فترة وباء الكورونا، وعرض أعمال طلاب العمارة في المسابقة التي أقيمت بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.المتحدثون في الندوة كل من الدكاترة: «أحمد عنان أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ياسر حسني صقر أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس جامعة حلوان السابق، دعاء أبوالمجد أستاذ العمارة المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان٬ وإيمان فايز باسيلي أستاذ العمارة المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان».وتعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.