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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومي مصري وعربي.

وقال "جمعة"، خلال تصريحات له، إن ذلك يتطلب إلى جانب تفكيك الفكر المتطرف تفكيك جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة والمحظورة، والحيلولة دون تسرب أي من عناصرها أو خلاياها النائمة إلى أي من مفاصل العمل العام أو مؤسسات الدولة، ولا سيما الدينية والتربوية والخدمية منها.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذه العناصر خطر جسيم وداهم حيث حلت وحيث كانت، مضيفا أن ذلك يتطلب ذلك تضافر مؤسسات صناعة وبناء الوعي سواء أكانت دينية أم تربوية وتعليمية أم ثقافية أم إعلامية في مواجهة جماعات الفتنة والشر، ومسابقة الزمن لتحصين المجتمع وبخاصة النشء والشباب من مخاطر التطرّف، والعمل الجاد والدءوب والمتتابع على نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز وترسيخ وتجذير أسس الولاء والانتماء الوطني، وتفنيد الشائعات.

وأشار إلى أنه يجب كشف الخونة والعملاء والمأجورين، وعدم التستر على أي من عناصر أهل الشر، والتنبه لمخاطر الصفحات الوهمية والمشبوهة والمحرضة على الفوضى، وضرورة التثبت والتحقق من أي خبر قبل مشاركته أو تشييره وعدم المشاركة في أي صفحات وهمية أو مجهولة، والعمل على بيان منجزات الدولة ومؤسساتها في جميع المجالات، وبذل أقصى الجهد لتعظيم هذه الإنجازات، وإعلاء المصلحة الوطنية العامة فوق كل اعتبار آخر، وجعل قضية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وعدم السماح بالنيل منه أو من رموزه أو مقدراته أولوية قصوى لا يمكن المساس بها أو التقصير في الوفاء بحقها، فالوطن يبنى بعقول وسواعد وعطاء أبنائه الشرفاء.

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