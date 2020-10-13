التأثيرات النفسية لكورونا فى ندوة مكتبة القاهرة العامة

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "كورونا بين العلم والحب"، بمقر المكتبة بالزمالك.ألقى الشاعر خالد فضل، فى بداية الندوة، مجموعة من القصائد الوطنية، استهلها بقصيدة "افرحي يا مصر" بمناسبة انتصارات أكتوبر، وقصيدة لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، جاءت بعنوان "إحنا فى ظهرك ياريس".وتناول الدكتور أحمد عبد الله، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، التأثيرات النفسية على مصاب كورونا بسبب العزلة الاجتماعية والتوتر المصاحب لها، مما جعل الأطباء يبذلون جهدًا مضاعفًا ليس فى معالجة المرض فحسب، بل لعلاج أمراض أخرى تتعلق بحالتهم النفسية.وأوضح أن هناك مرضى تأرجحت حالتهم ما بين سلبي إلى إيجابى والعكس، بسبب الاضطرابات النفسية، مما جعل وزارة الصحة تخصص خطًا ساخنًا بالأمانة العامة للصحة النفسية للتغلب على المشكلات النفسية، كما سلط الضوء على جانب المشكلات النفسية للأطباء بسبب العدد اليومى الكبير للمرضى وللوفيات وساعات العمل الطويلة، واختتم حديثه بالثناء على دور الجيش الأبيض وما بذله من جهد فى محاربة عدو غير مرئى.وتحدث الدكتور سيد الطويل عن استعدادات المستشفيات الحكومية والخاصة مبرزًا دور المستشفيات الخاصة، ومدى الإدراك لأهمية العامل النفسى مبكرا فى كل منهما، مشيرًا إلى أن الإقبال الشديد من المرضى على مستشفيات الحكومة تسبب فى نقص بعض الأدوية المطلوبة للعلاج.