تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان «المشترك الثقافي بين الأديان.. حالة مصر»؛ والتي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس.هذا ويشارك في الندوة كل من: «أحمد الجمال٬ والدكتور أحمد زايد٬ والدكتورة زبيدة عطا٬ والدكتور هاني عزيز٬ والدكتورة هدى زكريا، وتدير الندوة المستشارة تهاني الجبالي.وفي الخامسة مساء٬ تعقد ندوة «نحو مبادرات لتنمية العادات القرائية»، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس٬ ويحاضر فيها الشاعر أحمد سويلم٬ ويديرها الدكتور حسين البنهاوي.وتعقد الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.