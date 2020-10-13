ترامب يعقد مؤتمرًا انتخابيًا بـ فلوريدا بعد تعافيه من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا.وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستعيد كل قواتها الموجودة في الخارج إلى بلاده ولن يسمح للطبقة السياسية الفاسدة بالوصول للسلطة.وفي سياق متصل، أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم، أن نتائج فحوص الرئيس دونالد ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية، وأنه ليس معديًا للآخرين.