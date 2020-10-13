مصر تشارك فى ورشة النفايات الإلكترونية بمنظمة شرق أفريقيا

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة عمل الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية، والتي تنظمها منظمة شرق أفريقيا للاتصالات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر عبر الإنترنت، تحت شعار «تحويل النفايات الإلكترونية إلى ثروة».وتهدف ورشة العمل إلى تحديد فرص الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية في المنطقة، من خلال تقييم حالة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لإدارة النفايات الإلكترونية من قبل الدول الأعضاء في منظمة شرق أفريقيا للاتصالات، واقتراح آليات مستدامة وتعزيزها لتنفيذ الاستراتيجية، هذا إلى جانب تحديد استراتيجيات لتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب المصلحة من أجل الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية في المنطقة.وتأسست منظمة شرق أفريقيا للاتصالات في عام 2012، وهي منظمة إقليمية مستقلة ذات شخصية قانونية دولية ومقرها في كيجالي، رواندا.وتجمع المنظمة الهيئات الوطنية التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشغلين ومقدمي الخدمات (في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والبريد)، ومؤسسات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصحاب المصلحة الآخرين في قطاع الاتصالات في بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.ويتمثل الهدف العام للمنظمة في تعزيز التعاون بين الدول الست في مجموعة شرق أفريقيا في توفير وتطوير الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعي في شرق أفريقيا.