الليلة.. «الموسيقى الشعبية» تقدم باقة من الأغانى على مسرح الهناجر

تشارك الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بمجموعة من الفقرات الغنائية والموسيقية٬ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ وذلك في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى.ويتضمن برنامج الحفل موسيقى عدي الخطاوي، وباقة من الأغانى الوطنية منها: محروسة يا أرض الأحلام، خط بارليف، بالحضن يا سينا، النصر لمصر، مصر يا غالية، يتغنى بها نجوم الفرقة: عبده زغلول، فكري القناوي، نورا صبحي، فتحي الهواري، دعاء الجيزاوي.كما من المقرر أن يقدم نجوم الفرقة مجموعة من المواويل الشعبية فى حب الوطن ونصر أكتوبر، إلى جانب فقرة استعراض التنورة ويقدمها الفنان صلاح عبد الظاهر، بمصاحبة الطبل البلدى والربابة والمزمار، تدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، وإشراف فني للفنان عاطف سعيد.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.