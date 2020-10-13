رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المحامى أحمد البحقيرى لحيازته سلاحًا بدون ترخيص

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:05 ص
المحامى أحمد البحقيرى
المحامى أحمد البحقيرى
طباعة
ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المحامى أحمد حمزة البحقيرى، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية بينهم، وتمت إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبدأت أحداث الواقعة عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم؛ لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى في ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

موضوعات متعلقة

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة نهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يعيدون إنشاء الخطوات الأولية لعدوى فيروس نقص المناعة

بيرو تفتح آثار «ماتشو بيتشو» لسائح يابانى واحد

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

«بيت المعمار» يناقش الوضع العمرانى للشارع المصرى خلال فترة الكورونا.. الليلة

التأثيرات النفسية لكورونا فى ندوة مكتبة القاهرة العامة

الليلة.. «الموسيقى الشعبية» تقدم باقة من الأغانى على مسرح الهناجر