القبض على عاطل ينصب على المواطنين بحجز فيلات فى الساحل الشمالى

على خلفية تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من خلال قيام مجهول بالإعلان على أحد المواقع بشبكة الإنترنت بإيهام ضحاياه بقدرته على توفير حجز فيلات وشاليهات بمنطقة الساحل الشمالي بأسعار مخفضة والتواصل معهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.بالفحص تبين صحة الوقائع وأن وراء ارتكاب الوقائع (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش عثر على 4 هواتف محمولة، و17 شريحة، و8 كارت فيزا خاصة بالمتهم، بالإضافة إلى عدد من الصور لتحويلات مالية تبلغ قيمتها (230.000) مائتان وثلاثون ألف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه لتلك الوقائع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.