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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبى: اختطاف الهنود لن يمر بدون عقاب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:12 ص
يوسف العقوري
يوسف العقوري
عبير سليم
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ردّ رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، صباح اليوم، على إطلاق سراح العمال الهنود الذين اختطفتهم مجموعة إجرامية في منطقة الشويرف شهر سبتمبر الماضي أثناء توجههم إلى طرابلس.

وأكد العقوري، في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للبرلمان، على أن هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة والتي تندرج تحت جريمة الحرابة، لن تمر بدون عقاب ولا تسقط بالتقادم.

وقال العقوري، إن لجنة الخارجية أحالت الوثائق الخاصة بملابسات الحالة إلى المحامي العام، باعتباره الأمين على الحالة الجنائية، حتى يتم توجيه الاتهام لمن يثبت تورطهم في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأشاد العقوري، بالمجهودات الرسمية وغير الرسمية التي بذلت لتحرير سراح المختطفين، على رأسها مديرية أمن منطقة الهلال النفطي، معبرًا في الوقت ذاته عن صادق تهانيه لعائلات المخطوفين وللسفارة الهندية بسلامة مواطنيها.

وكانت الهند قد أعلنت الخميس الماضي، اختطاف سبعة من رعاياها في بلدة الشويرف غرب ليبيا منتصف الشهر الماضي، أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم، لتعلن الخارجية الهندية أمس الأحد إطلاق سراحهم بالتعاون مع شيوخ القبائل.

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