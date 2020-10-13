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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تعلن إطلاق سراح مواطنيها المختطفين فى ليبيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
إطلاق سراح
إطلاق سراح
عبير سليم
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية، مساء الإثنين، عن إطلاق سراح مواطنيها السبعة الذين اختطفوا في بلدة الشويرف الواقعة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها: يسعدنا أن نبلغكم أن المواطنين الهنود السبعة الذين اختطفوا في الشويرف في ليبيا في 14 سبتمبر الماضي أطلق سراحهم أخيرًا أمس الأحد 11 أكتوبر".

وأشارت الوزارة، إلى أن السفير الهندي في تونس بونييت روي كوندال تحدث مع المختطفين عبر الهاتف بعد أن تم تسليمهم من قبل الخاطفين إلى الشركة التي يعملون بها في ليبيا، حسبما نقل موقع "أخبار ليبيا 24".

وأكدت الخارجية الهندية، أن جميع مواطنيها بصحة جيدة ويقيمون حاليا في مقر الشركة في مدينة البريقة، منوهة إلى استمرار استكمال الإجراءات المطلوبة لهم لتمكينهم من العودة إلى الهند.

وعبرت الوزارة، عن شكرها للسلطات الليبية وشيوخ القبائل في المنطقة على تعاونهم الراسخ في تأمين إطلاق سراح مواطنيها سالمين، مؤكدة أن سفيرها في تونس وموظفيها القنصليين المحليين كانوا على اتصال دائم بهم ومع الشركة طوال الأزمة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن هناك حظرًا على سفر المواطنين الهنود إلى ليبيا، بغض النظر عن الغرض، منذ شهر مايو 2016 بسبب الوضع الأمني ​​في البلاد.

وكانت الهند قد أعلنت الخميس الماضي، اختطاف سبعة من رعاياها في بلدة الشويرف منتصف الشهر الماضي، أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم.

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