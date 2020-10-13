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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة ببورسعيد توقع 41 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
قوى عاملة بورسعيد
قوى عاملة بورسعيد
دعاء جابر
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قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أمس الإثنين، بقيادة السيد السنجابي مدير المديرية، بتوقيع عقود عمل لعدد 41 عامل من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للعمل ضمن نسبة 5% بشركة سي آر إس التركي للملابس الجاهزة، بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

ويأتي ذلك تطبيقا لتكليف وزير القوى العاملة محمد سعفان، ببضرورة استكمال حملات التفتيش على المنشآت، والتحقق من مدى استيفاءها لنسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للقانون رقم 10 لسنة2018 لحقوق الأشخاص ذو الإعاقة والأقزام.

وجاء ذلك بحضور وكيل المديرية، ومدير إدارة الرعاية، ومديرة مكتب الاستثمار والشرق، وبالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين، وجاري التنسيق مع مسؤلي الموارد البشرية بتلك الشركة لاستكمال باقي عقود العمل.

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