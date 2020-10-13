وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط (صور)

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اعتماد خريجي ورشة «ابدأ حلمك» بمحافظة أسيوط، كفرقة مسرحية نوعية، وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للمبادرة بقصر ثقافة أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف على المشروع، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك بالمحافظات، والشاعر جمال بخيت، والدكتور علاء عبد العزيز عضو اللجنة الفنية، والفنان كريم عرفة والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.وخلال الاحتفال، قالت «عبد الدايم»، إن وزارة الثقافة عازمة على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين، وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، مشيرة إلى أن مشروع «ابدأ حلمك» يمثل أحد محاور استراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كافة مجالات الإبداع، ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة في محافظات الصعيد.وعبرت عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للفتيات، وبالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتدربون وشجاعتهم وجرأتهم لتحقيق حلمهم قائلة: « فخورة بكم يا أبناء أسيوط»، مؤكدة أنهم يمثلون صورة معبرة لقوة مصر الناعمة، واصفة أبناء الصعيد بكنز المواهب المتجدد الذي لا ينضب، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع في جنوب مصر.