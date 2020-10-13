رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام مشروع «ابدأ حلمك» بأسيوط (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
حفل ختام مشروع ابدأ
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك
ايهاب مصطفى
طباعة
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اعتماد خريجي ورشة «ابدأ حلمك» بمحافظة أسيوط، كفرقة مسرحية نوعية، وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للمبادرة بقصر ثقافة أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف على المشروع، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك بالمحافظات، والشاعر جمال بخيت، والدكتور علاء عبد العزيز عضو اللجنة الفنية، والفنان كريم عرفة والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال، قالت «عبد الدايم»، إن وزارة الثقافة عازمة على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين، وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، مشيرة إلى أن مشروع «ابدأ حلمك» يمثل أحد محاور استراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كافة مجالات الإبداع، ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة في محافظات الصعيد.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للفتيات، وبالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتدربون وشجاعتهم وجرأتهم لتحقيق حلمهم قائلة: « فخورة بكم يا أبناء أسيوط»، مؤكدة أنهم يمثلون صورة معبرة لقوة مصر الناعمة، واصفة أبناء الصعيد بكنز المواهب المتجدد الذي لا ينضب، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع في جنوب مصر.
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك
حفل ختام مشروع ابدأ حلمك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يعيدون إنشاء الخطوات الأولية لعدوى فيروس نقص المناعة

بيرو تفتح آثار «ماتشو بيتشو» لسائح يابانى واحد

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

«بيت المعمار» يناقش الوضع العمرانى للشارع المصرى خلال فترة الكورونا.. الليلة

التأثيرات النفسية لكورونا فى ندوة مكتبة القاهرة العامة

الليلة.. «الموسيقى الشعبية» تقدم باقة من الأغانى على مسرح الهناجر