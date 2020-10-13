انطلاق فعاليات صالون القاهرة الـ59 بقصر الفنون.. الليلة

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات الدورة الـ59 لصالون القاهرة٬ والتي تقام تحت شعار: "الهالة والفرادة في الفن المصري المعاصر"٬ وتستمر حتى 3 نوفمبر.ويشارك في افتتاج الصالون كلًا من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ والدكتور أحمد نوار، رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، والدكتور نجيب معين، القوميسير العام للصالون، ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي٬ وذلك بقاعات قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.ويشارك في الصالون 85 فنانًا يمثلون أجيال مختلفة ومجالات فنية متنوعة في مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والفيديو آرت والتجهيز في الفراغ والتصوير الفوتوغرافي.بالإضافة إلى تكريم 9 فنانين، هم: أحمد عبد الوهاب٬ وعطيات السيد، وجورج البهجوري، ومدحت نصر، وطارق زبادي، وعبد المنعم الحيوان، ومصطفى عبد المعطي، ورباب نمر، وزينب السجيني.