رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات صالون القاهرة الـ59 بقصر الفنون.. الليلة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:16 ص
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
نضال ممدوح
طباعة
تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات الدورة الـ59 لصالون القاهرة٬ والتي تقام تحت شعار: "الهالة والفرادة في الفن المصري المعاصر"٬ وتستمر حتى 3 نوفمبر.

ويشارك في افتتاج الصالون كلًا من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ والدكتور أحمد نوار، رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، والدكتور نجيب معين، القوميسير العام للصالون، ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي٬ وذلك بقاعات قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في الصالون 85 فنانًا يمثلون أجيال مختلفة ومجالات فنية متنوعة في مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والفيديو آرت والتجهيز في الفراغ والتصوير الفوتوغرافي.

بالإضافة إلى تكريم 9 فنانين، هم: أحمد عبد الوهاب٬ وعطيات السيد، وجورج البهجوري، ومدحت نصر، وطارق زبادي، وعبد المنعم الحيوان، ومصطفى عبد المعطي، ورباب نمر، وزينب السجيني.
فعاليات الدورة الـ59 لصالون القاهرة
فعاليات الدورة الـ59 لصالون القاهرة

موضوعات متعلقة

حبس سائقي «أتوبيسي التجمع».. والنيابة تأمر بـ«كشف مخدرات»

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يعيدون إنشاء الخطوات الأولية لعدوى فيروس نقص المناعة

بيرو تفتح آثار «ماتشو بيتشو» لسائح يابانى واحد

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات صالون القاهرة الـ59 بقصر الفنون.. الليلة

تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

«بيت المعمار» يناقش الوضع العمرانى للشارع المصرى خلال فترة الكورونا.. الليلة

التأثيرات النفسية لكورونا فى ندوة مكتبة القاهرة العامة