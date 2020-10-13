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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترد على تحرك أمريكا لتسليح تايوان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:23 ص
سفارة الصين في واشنطن
سفارة الصين في واشنطن
وكالات
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ردت سفارة الصين في واشنطن على الأخبار التي تفيد بأن البيت الأبيض يسعى لإبرام 3 صفقات أسلحة مع تايوان، مشيرة إلى أن بكين تعارض باستمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وأكدت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في إبرام 3 صفقات أسلحة متطورة لتايوان، وأرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونجرس للحصول على موافقته.

وقالت المصادر إن "رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشئون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 من الصفقات المزمعة".

وصرح متحدث باسم الخارجية قائلا: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونجرس رسميا بها".

وأشارت وكالة "رويترز" في سبتمبر الماضي، إلى أن "ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين".

وتأتي المبيعات مع وصول العلاقات بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوياتها خلال عقود بسبب اتهامات بالتجسس وحرب تجارية ممتدة وخلافات حول انتشار فيروس كورونا المستجد.

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