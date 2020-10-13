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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العقل الشعرى» يطلُّ بجرأة على العلوم الوضعية والفلسفة والميثولوجيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
خزعل الماجدي
خزعل الماجدي
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ الطبعة الثالثة من كتاب «العقل الشعري» للكاتب والمفكر العراقي خزعل الماجدي، ويقع الكتاب في 552 صفحة من القطع الوسط.

وكانت طبعته الأولى قد صدرت في بغداد بجزئين في 2004، وصدرت الطبعة الثانية في دمشق في 2011، وتصدر الآن طبعته الثالثة، وزيّنت الغلاف الأمامي والخلفي لوحتان تخطيطيتان للفنان التشكيلي فاضل جواد صادق.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: «العقل الشعري هو العقل الرابع للإنسان الذي يكشف عنه هذا الكتاب٬ فقد درج الفلاسفة وعلماء الحضارة والأنثروبولوجيا على تداول ثلاثة أنواعٍ من العقول هي: الديني والفلسفي والعلمي٬ لكن مؤلف هذا الكتاب يرى أن العقل الشعري سابق على هذه العقول، وهو مركز إبداعها ويعزو له كلّ الرؤى الفنية والإبداعية والجمالية».

ويحاول الكتاب الكشف عن طبقات هذا العقل وبُناه المكونة من العقل الشعري (الخالص، المحيط، الناطق، العملي، الظاهر، الباطن )، ويخوض في أدق التفاصيل التي كان يعالجها (علم جمال الشعر) بالكثير من التعميم، وينطلق بها نحو معالجة نوعية جديدة تؤسس لنظرية شعريةٍ مختلفةٍ، بل وتدلّنا على أسرارٍ جديدةٍ تفسّرُ الكثير من عمليات الإبداع الجماليّ عمومًا.

الكتابُ يطلُّ بجرأةٍ، من خلال نظرية الشعر، على العلوم الوضعيةِ والفلسفة والمثولوجيا والتاريخ وعلم الأديان وعلم النفس مرورًا بالمناهج الحديثة في البنيوية والسيميائية والتفكيكية والتأويل، ويكشف عن مناطق أسرارٍ جديدةٍ ويركّبُ لها نظامًا اصطلاحيًا جديدًا خاصًا بالشعر الذي هو ( كلّ إبداعٍ ) كما يراه المؤلف.

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