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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الفرنسية تطلب الحماية بعد تعرض مخفرها لهجوم بالمفرقعات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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احتج أفراد من الشرطة الفرنسية أمام مراكزهم، على خلفية هجوم شنه العشرات على مركز للشرطة قرب العاصمة باريس بالقضبان المعدنية والمفرقعات مطلع الأسبوع الجاري.

وتجمع الضباط خارج مقار الشرطة في باريس يحملون لافتات كتب عليها: "الشرطة تحت الهجوم والمواطنون في خطر".

وفي ضاحية شامبيني سور مارن التي يقطنها محدودو الدخل حيث وقع الهجوم السبت الماضي، رفعت الشرطة شعار: "أمنكم له ثمن. نريد حماية وتقديرا".

من جهته، قال ممثل اتحاد العاملين بالشرطة غريغوري جورون: "سمعت الساسة يقولون: إن سلطة الدولة يجب ألا تهان.. أتفق تمامًا مع ذلك.. وأريد أن أرى أفعالًا تثبت أن ذلك لن يتكرر".

وتوصف العلاقة بين الحكومة والشرطة بـ"المشحونة"، حيث تتهم الأخيرة الحكومة باستخدام رجالها "كباش فداء" أثناء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.

من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن "الحكومة تريد تعديل قانون أمني يصنف المفرقعات بين الأسلحة لحظر بيعها".

وشجبت اتحادات العاملين بالشرطة باعتباره بادرة غير كافية، وقالت، إن "هناك حاجة لنشر المزيد من الضباط بالشوارع".

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