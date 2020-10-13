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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سارة سلامة تكشف قصة حبها لمحمد أنور مع فاطمة مصطفى على راديو 9090

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
سارة سلامة
سارة سلامة
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تحل الفنانة سارة سلامة ضيفة الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090 من السادسة إلى الثامنة مساء الثلاثاء.

وتكشف الفنانة سارة سلامة فى اللقاء كواليس تصوير مشاهدها فى مسلسل "إسعاف يونس" التي تشارك في بطولته مع الفنان محمد أنور، وتجسد من خلاله شخصية ساحرة فى سيرك يتعرف عليها محمد أنور الذى يجسد شخصية دكتور من خلاله ذهابه إلى السيرك أكثر من مرة ويجمع بينهما قصة حب، كما تتحدث عن رأيها فى عرض "إسعاف يونس" قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية.

وتتحدث أيضًا سارة سلامة عن دورها فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذى تم تأجيله، ويشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر‎.

سارة سلامة تكشف أيضًا عن دورها فى فيلم "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

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