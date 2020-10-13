الليلة.. «ملحمة أكتوبر» بمسرح البالون فى ذكرى العبور

تحت عنوان "ملحمة أكتوبر" يستقبل مسرح البالون بالعجوزة٬ في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ احتفالية فنية لإحياء الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر٬ وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية بهذه المناسبة.تتضمن الاحتفالية مجموعة من أشهر الأغاني التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وتعد من السمات الفنية الأساسية التي ظهرت وقت حرب النصر، بالإضافة إلى بعض المشاهد الدرامية والشعر، ويشارك في تقديم الحفل الفنانة مديحة حمدي، والفنان هاني إبراهيم، والفنان مصطفي يوسف، إضاءة محمد عبدالمحسن، إعداد وإخراج وليد طه.ويشارك فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، حيث يقدم باقة من أجمل وأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، إلى جانب مجموعة من أغاني الفريق التي اشتهر بها، ويتغنى بها الفنانون عماد كمال، وعبدالله الجسمي، وعماد كمال، وأحمد الأمير.وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية باقة من الأغاني الوطنية والمواويل الشعبية يتغنى به نجوم الفرقة فتحي الهواري، ونورا صبحي، وعبده زغلول، وفكري القناوي، بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة.