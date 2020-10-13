«ميجى.. قوى بشرية قادت التغيير» ضمن سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

يحل الدكتور عصام حمزة، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج "سلسلة قراءة في كتاب مترجم"٬ في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك". ومن المقرر أن يقدم محمد حمدي، قراءة في كتاب"ميجي.. قوى بشرية قادت التغيير".يتحدث هذا الكتاب عن فترات بارزة في تاريخ اليابان، فيبدأ من عصر العزلة التي كانت فيها اليابان متخلفة عن ركب الحضارة والتقدم، حيث أغلقت اليابان في هذا الوقت أبواب التواصل أمام الجميع، وتسمى هذه الفترة في الكتاب بفترة ما قبل عصر ميجي.ثم فترة يابان ميجي والتي اهتمت بالتعليم والثقافة والانفتاح على العالم واستخدام الثروة البشرية، ثم فترة يابان ما بعد الحرب اليابانية الروسية، وكيف انتصرت اليابان على روسيا، وأثر ذلك في اغترار اليابان بنفسها، وأخيرًا يابان ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، ويتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديما لكتاب مترجم يكون من الأعمال التي أضافت إلى الثقافة العربية. ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «يوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«فيسبوك».