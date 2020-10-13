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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خلال أيام.. الأدهم تطرح رواية «حكايات عائلية» لخالد إسماعيل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
خالد إسماعيل
خالد إسماعيل
نضال ممدوح
طباعة
تصدر خلال أيام عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الكاتب خالد إسماعيل٬ رواية «حكايات عائلية» التي يواصل فيها تقديم زوايا جديدة من عالمه الروائي، عالم الصعيد، الذى سبق له تقديم صفحات من تاريخه وثقافته٬ من خلال أعماله الروائية التي صدرت على مدى ما يزيد على 20 عامًا.

تقنية الرواية تقوم على سرد سبع حكايات، ولكل حكاية عنوان منفصل، ومن الحكاية الأولى في الرواية نقرأ: «كنت أرى أبى ـ كل يوم ـ وقد غطى العرق جبهته والملح الجاف كسا رقبته، وأنا ألعب فى (مجاز) البيت وكان يقول لي وقد أوهن التعب صوته:هات لي بلعة ميه نشرب».

يشار إلي أن خالد إسماعيل سبق وصدرت له روايات: «أوراق الجارح٬ عقد الحزون٬ 26 أبريل٬ أرض النبي٬ زهرة البستان٬ قهوة الصحافة٬ ورطة الأفندي٬ درب النصاري٬ أفندم أنا موجود٬ عرق الصبا٬ العباية السودا»٬ وغيرها.

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