رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تنشر 15 ألف جندى لدعم قيود كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:50 ص
جنود ألمان
جنود ألمان
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن نحو 1300 جندي يقدمون المساعدة للإدارة المدنية، وأن الجيش مستعد لنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من أجل هذه المهمة إذا لزم الأمر.

وتلقت الوزارة 1000 طلب من السلطات المحلية من أجل الحصول على دعمها في تنفيذ مهامها.

ونجحت ألمانيا في الحد من انتشار الجائحة بشكل أكبر من الكثير من جيرانها، والإبقاء على انخفاض عدد الوفيات، لكن العدد اليومي للإصابات بالفيروس قفز الأسبوع الماضي إلى أكثر من أربعة آلاف، مع تزايد الحالات في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت.

وحذرت الحكومة من أن الأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة، إذ أن الموظفين المحليين المكلفين بتعقب المخالطين لإصابات مؤكدة عبر الهاتف أصبحوا يعملون فوق طاقتهم بسبب تزايد أعداد الحالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صور لحادث تصادم «أتوبيسي التجمع»

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

الصورة الأولى للجسم الغريب المعثور عليه في محكمة شمال الجيزة

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يعيدون إنشاء الخطوات الأولية لعدوى فيروس نقص المناعة

بيرو تفتح آثار «ماتشو بيتشو» لسائح يابانى واحد

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات صالون القاهرة الـ59 بقصر الفنون.. الليلة

تعرف على فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

«بيت المعمار» يناقش الوضع العمرانى للشارع المصرى خلال فترة الكورونا.. الليلة

التأثيرات النفسية لكورونا فى ندوة مكتبة القاهرة العامة