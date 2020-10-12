رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار كورونا.. 6 محطات للسيطرة على التضخم خلال 2020

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:41 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
طباعة
على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020، سجّل معدل التضخم تراجعات متتالية تزامنًا مع جائحة كورونا، محققًا قيمة صفرية خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تراجع المعدل السنوى لأقل مستوياته منذ 11 شهر بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضى، وفيما يلي نرصد أهم محطات التضخم خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2020:

- سجل التضخم الشهرى مع بداية العام الحالي 2020 ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي، مقابل -0.2% خلال شهر ديسمبر 2019.

- عاود معدل التضخم الشهرى التراجع خلال شهر فبراير الماضى ليسجل قيمة صفرية للمرة الثانية بشهري فبراير وسبتمبر 2020.

- كما هبط المعدل دون الصفر مسجلًا قيمة سالبة لأول مرة فى العام الحالى بنسبة - 0.3% خلال شهر أغسطس 2020.

- سجل معدل التضخم السنوى أعلى مستوياته تأثرًا بجائحة كورونا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بنسب 5.9%، 5%، و6% بالترتيب.

- كما سجل المعدل على أساس شهرى أعلى مستوياته خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنسبة 0.6%، و1% بالترتيب.

- تراجع معدل التضخم السنوى لأقل مستوياته مسجلًا 3.3% خلال شهر سبتمبر 2020 لأول مرة منذ 11 شهرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة نهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

حبس سائقي «أتوبيسي التجمع».. والنيابة تأمر بـ«كشف مخدرات»

الصورة الأولى للجسم الغريب المعثور عليه في محكمة شمال الجيزة

الصور

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

خلال أيام.. الأدهم تطرح رواية «حكايات عائلية» لخالد إسماعيل

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض «صنايعية مصر» (صور)

«مصر يا أم الدنيا» فى ختام حفل «لايف تيم» بساحة الهناجر

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ أسيوط تكثيف الأنشطة فى القرى والنجوع