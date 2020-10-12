أسعار كورونا.. 6 محطات للسيطرة على التضخم خلال 2020

على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020، سجّل معدل التضخم تراجعات متتالية تزامنًا مع جائحة كورونا، محققًا قيمة صفرية خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تراجع المعدل السنوى لأقل مستوياته منذ 11 شهر بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضى، وفيما يلي نرصد أهم محطات التضخم خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2020:- سجل التضخم الشهرى مع بداية العام الحالي 2020 ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي، مقابل -0.2% خلال شهر ديسمبر 2019.- عاود معدل التضخم الشهرى التراجع خلال شهر فبراير الماضى ليسجل قيمة صفرية للمرة الثانية بشهري فبراير وسبتمبر 2020.- كما هبط المعدل دون الصفر مسجلًا قيمة سالبة لأول مرة فى العام الحالى بنسبة - 0.3% خلال شهر أغسطس 2020.- سجل معدل التضخم السنوى أعلى مستوياته تأثرًا بجائحة كورونا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو بنسب 5.9%، 5%، و6% بالترتيب.- كما سجل المعدل على أساس شهرى أعلى مستوياته خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنسبة 0.6%، و1% بالترتيب.- تراجع معدل التضخم السنوى لأقل مستوياته مسجلًا 3.3% خلال شهر سبتمبر 2020 لأول مرة منذ 11 شهرًا.