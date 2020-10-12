تشغيل البوابة الرئيسية لقرى وادى كركر لمنع الأتوبيسات والنقل الثقيل (صور)

أجرت الوحدة المحلية لقرى وادي كركر، برئاسة أحمد عبد الراضي، تشغيل وتفعيل البوابة الرئيسية للقرى، وذلك لمنع دخول الأتوبيسات والنقل الثقيل داخل نطاق القرى، وذلك بوضع حراسة على مدار ٢٤ ساعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، وتحت إشراف قاسم معتصم، نائب رئيس المركز لشئون القرى.ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفي بالتنسيق مع الجهات المختصة بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال مد وتركيب شبكات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى إدخال شبكات الغاز الطبيعي للمناطق السكنية الواقعة شرق الطريق بالكحروب والناصرية وخور عواضة، وذلك تمهيدًا لأعمال رفع الكفاءة والرصف بطول ٨ كم ضمن الخطة الإضافية للرصف باعتمادات 151.1 مليون جنيه.