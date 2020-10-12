نائب الإسكندرية يتابع الشكاوى الحكومية الموحدة بـ «خدمة المواطنين»

تابع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه العميد أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية، وبعض مسئولي المنظومة، سير العمل بالمنظومة بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونسب تلقي شكاوى المقدمة وسرعة حلها.وشدد نائب المحافظ على الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين، وسرعة تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى للجهات المختصة والرد عليها إلكترونيًا، فضلًا عن العمل كفريق واحد لخدمة المواطنين، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في حق المواطن، خاصة أن هدفنا الأساسي هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناة عن المواطنين.وطالب الجميع بالاستمرار في حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأية مشكلة، موجهًا بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.ولفت إلى أنه سيتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.وقدم نائب المحافظ الشكر لمسئولي منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على تعاونهم الدائم مع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هدف الجميع هو تحقيق رضا المواطن في الشارع على كافة المجالات.