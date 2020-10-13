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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يقرر صرف إعانة مالية عاجلة لمواطن بسبب حريق

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، صرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين لمساعدته في تجاوز محنته، إثر حريق شب في حظيرة حيوانات «زريبة» يملكها، ونجم عنها نفوق عدد من رؤوس الماشية وتلف بعض الآلات الزراعية كانت داخل حظيرته التي تقع على أطراف قرية طما فيوم بمركز إهناسيا.

جاء ذلك خلال استقباله للمواطن، وذلك بحضور إحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والمحاسب يحيى ياسين رئيس مدينة إهناسيا، ونهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة.

وسلم المحافظ المواطن مبلغ 10 آلاف جنيه مساعدة عاجلة نظرًا للظروف الصعبة التي تعرض لها، وذلك بناء على تقرير قدمته وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة بحث حالة المواطن، وإعداد تقرير عاجل بالخطوات والمقترحات الممكن تنفيذها لمساعدة المواطن لتجاوز تداعيات محنته.

كما كلف المحافظ مديرة التعاون الدولي ومسئول مشروعك بتنفيذ التسهيلات اللازمة لحصول المواطن على قرض من «مشروعك» بفوائد ميسرة، لمساعدته في استكمال نشاطه في تربية المواشي، بجانب تكليف وكيل وزارة التضامن باتخاذ اللازم لإمكانية توفير إعانة مادية أخرى، فضلًا عن تكليف مدير عام الطب البيطري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإمكانية صرف تعويض للمواطن.

وأوضحت مها حميدة، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أنه فور تكليف المحافظ ببحث حالة المواطن، توجه فريق عمل من وحدة حقوق الإنسان لمحل إقامة المواطن البالغ من العمر 63 عاما بقريته طما فيوم، وبحضور ممثلين من الوحدة المحلية والتضامن.

وتبين اندلاع حريق يوم السبت الماضي في حظيرة مواشي بداخلها بعض الأبقار والأغنام وماكينتي ري ورش وموتور وتلفيات بمحصول القمح، وتم رفع الموضوع للمحافظ والذي وجه بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة عاجلة.

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