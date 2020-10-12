وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض «صنايعية مصر» (صور)

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض أعمال المشاركين في مبادرة صنايعية مصر؛ التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية من خلال برامج متخصصة، ونفذتها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تفقّدا معرضًا لإصدارات الهيئة.وأشادت عبدالدايم، بمستوى المنتجات المعروضة، وقالت إن مبادرة صنايعية مصر نجحت فى خلق جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية، التي تعد أحد رموز الهوية المصرية، وأوضحت الاستمرار فى دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، الذى يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تسهم في تنمية الدخل القومي، وتحقيق محاور التنمية المستدامة.وأوضح عواض، أن المبادرة تهدف إلى تعليم صناعة الحرف البيئية واليدوية بجميع محافظات الجمهورية، وأن اليوم نشهد نتاج 13 محافظة من خلال المعرض الأول بقصر ثقافة أسيوط، الذي يضم منتجات فنية لمتدربين من محافظات الوادي الجديد، الجيزة، بورسعيد، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، أسوان، ودمياط.