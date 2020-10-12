إصابة بريطانية بمرض غامض خلال زيارتها لتركيا

أصيبت سيدة بريطانية بمرض غامض خلال زيارتها إلى تركيا ما جعلها تصارع الموت وسط مطالبات من عائلتها بتقديم الدعم لها.وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الاثنين، إن السيدة البالغة من العمر 41 عامًا، تحارب من أجل الحياة بعد إصابتها بمرض غامض أثناء رحلتها إلى تركيا، فيما أطلقت عائلتها نداء لجمع التبرعات لتغطية فواتير طبية بقيمة 585 جنيهًا إسترلينيًا في اليوم.أضافت الصحيفة أن ميكايلا هيثكوت ذهبت إلى تركيا الشهر الماضي وأصيب هناك بهذا المرض، ما تسبب في ارتفاع درجة حرارها بشكل كبير ومنعها من الصعود على الطائرة لاستقلال رحلة عودة إلى بلدها.وأشارت ديلي ميل إلى أن حالة السيدة البريطانية ساءت بشدة وفقدت الوعي، منذ مرضها سبتمبر الماضي وموجودة الآن في تركيا ويتكلف علاجها يوميا 6000 ليرة تركية، أي ما يعادل 585 جنيهًا إسترلينيًا.وقال ابنها جوردان، الذي يعيش حاليًا في مانشستر، إن والدته فقدت الوعي ولا أحد يعرف ما حدث لها وكان يحاول ترتيب عودة والدته ميكايلا إلى المملكة المتحدة بواسطة الإسعاف الجوي، لكن قيل لها إنها ليست مؤهلة للسفر.