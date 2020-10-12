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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب أدوية ومكملات غذائية بجمارك أرقين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:22 م
تهريب أدوية ومكملات
تهريب أدوية ومكملات غذائية
راندا التوني
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تمكّن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي، أحمد مدير الجمرك، الاثنين، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة معلومات مشتركة من الرائد أحمد ضياء والرائد بيتر هاني بإدارة البحث الجنائي وإبراهيم عمر بإدارة الأمن الجمركى مفادها إعتزام الراكبه "ن. م. خ" سودانية الجنسية قادمة من الخرطوم تهريب كمية من الأدوية البشرية.

بالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد حسن على محمد مأموري، التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعه الراكبه الشخصيه فتبين وجود 43 ألف و300 قرص فيتامينات ومكملات غذائية مخبأه داخل امتعتها الشخصية.

وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22 لسنة 2020 وحرر المحضر محمود محمد وتم إحالة المحضر للنيابه العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

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