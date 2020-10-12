رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدين استفزاز أنقرة ويلوح بـ«عقوبات جاهزة»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:05 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أدان الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، التوتر الذي تسبب به قرار أنقرة إرسال سفينة استكشاف مجددًا إلى المياه اليونانية، وقرر مناقشة المسألة في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل.

وأوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورج، أن المهمة الجديدة لسفينة البحث الزلزالي عروج ريس "سيناقشها القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة".

واستنكر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إرسال السفينة التركية إلى جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من السواحل التركية، قائلا إن ذلك "تصعيد خطير" و"تهديد مباشر للأمن والسلام".

وأعرب القبارصة أيضًا عن احتجاجهم على قرار سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد إعادة فتح منتجع فاروشا القبرصي-اليوناني الساحلي، الذي أغلقه الجيش التركي منذ غزوه شمال الجزيرة قبل 46 عامًا.

وجاء القراران التركيان بعد أيام من قمة أوروبية وجهت خلالها تهديدات بفرض عقوبات على أنقرة إذا واصلت أنشطتها غير الشرعية.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أنه "إذا واصلت أنقرة أنشطتها غير القانونية، سنستخدم الوسائل المتاحة لنا".

وقالت إنه جرى إعداد عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للتنفيذ فورًا"، بحسب ما نقلت رويترز.

واعتبر بوريل أن "القرارات الأخيرة (التي اتخذتها أنقرة) مؤسفة وستقود إلى توتر جديد بدلًا من خفض التصعيد الذي طالبنا به خلال القمة الأوروبية الأخيرة".

موضوعات متعلقة

أبرزهم مرسي والشاطر.. وجوه الخراب في رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

الصور

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض «صنايعية مصر» (صور)

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ أسيوط تكثيف الأنشطة فى القرى والنجوع

الأربعاء.. الدروس المستفادة من أكتوبر في ندوة بالأعلى للثقافة

3 كُتّاب مصريين فى ترشيحات «أراب هوت ليست» للناشرين المستقلين