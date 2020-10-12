مسئول ليبي: العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أكد مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في العاصمة الليبية طرابلس، عبدالعزيز الجعفري، أن فرق البحث عثرت، اليوم الإثنين، على 3 مقابر جماعية جديدة في منطقة "مشروع الربط" بمدينة "ترهونة"، التي تبعد عن العاصمة طرابلس بـ95 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.وقال الجعفري، مساء اليوم: "فرق البحث شرعت اليوم في حفر إحدى المقابر الثلاث، وعُثِر فيها على 3 جثث تعود لذكور في متوسط العمر"، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الجثث مدفونة منذ مدة ليست بالقصيرة.وحسب إجراءات الهيئة، تم نقل الجثث إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى طرابلس الجامعي لغرض التشريح، لحين القيام بأخذ عينات الحمض النووي (دي إن إيه).وفي هذا الشأن، أكد الجعفري، افتقار الهيئة مواد تحاليل الحمض النووي، وناشد كل المعنيين بضرورة وسرعة توفيرها من أجل التعرّف على هويات الجثث، مفيدًا بأن مجموع الجثث التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة ومحيطها منذ يونيو الماضي يقدر بـ65 جثة، بما فيها الجثث التي عُثِر عليها داخل بعض الآبار القديمة في المنطقة.وأوضح مدير الإعلام، أن بعض المقابر الجماعية يتم الكشف عنها بعد تلقي بلاغات من مواطنين بالخصوص، باستثناء مقابر إحدى مزارع مشروع الربط التي يتم الكشف فيها عن طريق حُفَر الاختبار، بسبب كثرة المقابر المُكتشفة داخلها.