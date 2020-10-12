«عطفت عليها فقتلتها».. لغز العثور على جثة سيدة في بحر بسيون

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، مساء الاثنين، عن لغز العثور على جثة سيدة فى بحر التنظيم بدائرة مركز بسيون.وتبين من التحريات التي قادها الرائد مازن نجا رئيس مباحث مركز شرطة بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية، أن السيدة تدعى سعاد محمد جودة تقيم بمفردها فى شقتها الكائنة بشارع العسال بدائرة مركز بسيون وابنها مقيم خارج البلاد، ومبلغ باختفائها منذ 3 أيام من أحد الجيران.وبتكثيف التحريات تبين تردد سيدة من أحد الجيران على شقة المجني عليها وتقيم في المنزل نفسه؛ حيث كانت المجني عليها تساعدها فى الأمور المادية.وتبين أن المتهمة اتفقت مع زوجها وشقيقها بتخدير المجني عليها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها والتخلص منها بإلقاء الجثة في بحر التنظيم بدائرة مركز بسيون.وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.