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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تحث المسئولين الليبيين على إعطاء الأولوية لبلادهم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:22 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أكدت الأمم المتحدة، أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع نوفمبر المقبل سيكون مفتوحا فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولا "ببلادهم".

وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز، عقب لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد: "نأمل أن نرى أشخاصا لم يأتوا إلى هنا لخدمة مستقبلهم السياسي فقط، بل من أجل بلدهم".

وأضافت: "يضم الحوار في تونس الذي سيبدأ في 26 أكتوبر افتراضيا ويتواصل مباشرة مطلع نوفمبر، عددا من أعضاء برلمان طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة".

وتابعت: "شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا، وهدف الاجتماع هو التوصل لإجراء انتخابات وطنية".

وعاد طرفا الأزمة، بدعم من الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إلى طاولة المفاوضات، حيث تناولت الاجتماعات مواضيع مختلفة.

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