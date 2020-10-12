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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:19 م
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
وكالات
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طلبت المحكمة العليا في إقليم البنجاب وهاريانا شمالي الهند مؤخرا من رجال الشرطة تخفيض أوزانهم، إن كانوا يودون المشاركة في عمليات المداهمة التي تستهدف مهربين وتجار مخدرات.

وأمر القاضي أرفيند سينج سانجوان، المسئولين في الشرطة بعدم تفويض العناصر الذين فشلوا في اعتقال شخص بسبب ضعف لياقتهم، رغم أن المتهم في منتصف العمر.

ودعا سانجوان، لإجراء اختبارات لياقة لرجال الشرطة الذين فشلوا في اعتقال متهم بقضية مخدرات، نجح في الفرار من عناصر الأمن الذين وجدوا صعوبة في اللحاق به لوزنهم الزائد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا تريبيون" الهندية، فإن الاختبار سيجرى بأكاديميات تدريب الشرطة بحضور فريق طبي.

وهدد سانجوان، باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر الوضع الصحي لرجال الشرطة على حاله، حيث قال: "يمكن أن نُخضع رجال الشرطة لبرنامج تأهيل بدني يمتد على مدار 3 أشهر، لجعلهم لائقين بدنيا لتنفيذ مداهمات على أوكار تجار المخدرات".

وأرجع القاضي، قراره لارتفاع حالات فرار المتهمين من رجال الشرطة، خلال محاولات القبض عليهم، وذلك بالقفز من أسطح المباني أو تسلق الجدران، في حين عجز أفراد الأمن عن اللحاق بهم.

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