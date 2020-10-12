26 ألفًا إجمالى إصابات كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 26073.وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن، فإن 1142 من الإصابات محلية، و5 حالات لوافدين بينها حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 207 حالات.وذكرت الوزارة إنه تم تسجيل 118 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، كما تم إجراء 21948 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1439205 في عموم البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.