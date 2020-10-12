يفرض جباية على الإخوان.. فضيحة جديدة لحمزة زوبع

كشف الإعلامي أحمد موسى فضيحة جديدة للإعلامي الإخواني حمزة زوبع الذي يرأس رابطة الإعلاميين بتركيا، قائلا إن وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، قررت فصل موظفيها الذين وجهوا نقدا للإرهابي الهارب حمزة زوبع.





وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن زوبع يحصل على أموال من أعضاء الإرهابية مقابل تجديد إقامتهم في أنقرة بعد التوسط إلى الداخلية التركية، مردفا: «زوبع يفرض جباية على كل إخواني يرغب في تجديد إقامته بتركيا».





وأردف موسى: «عناصر الجماعة الإرهابية المحرضة ضد مصر لن تعود إلى القاهرة إلا حينما تسلم للمحاكمة على غرار ما حدث للإرهابي هشام عشماوي».







