وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ أسيوط تكثيف الأنشطة فى القرى والنجوع

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مستهل زيارتها للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث بحثا سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة.كما ناقشا العديد من أساليب تحقيق العدالة الثقافية لأبناء قرى ونجوع المحافظة، من خلال افتتاح منافذ دائمة لإصدارات الوزارة، وإقامة فعاليات في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب استثمار المواقع المفتوحة لإقامة فعاليات فنية وفكرية مكثفة من خلال المسارح المتنقلة، وعبرت عن سعادتها بأن تكون شارة البدء للمشروع في الصعيد من محافظ الفيوم وقت أن كان اللواء عصام سعد محافظًا لها واليوم نجنى ثماره بأسيوط وهو محافظ لها.من جانبه، أكد محافظ أسيوط أنه يقدم كل الدعم للأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التى تقام في المحافظة، لأن الثقافة هي القاطرة التى تقود حركة التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة مليئة بالمواهب الشابة في كل المجالات.