صحيفة بريطانية: اقتصاد تركيا يعاني بسبب مقاطعة السعودية لبضائعه

كشف تقرير بريطاني عن تضرر الاقتصاد التركي بشدة نتيجة الحظر السعودي غير الرسمي على البضائع التركية، مشيرا إلى أن تجار التجزئة في الأزياء العالمية تضرروا أيضا نتيجة هذا الأمر.وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقريرها اليوم الاثنين، أن شركة مانجو Mango الإسبانية تبحث عن موردين بديلين لأنقرة باعتبار سلعها مصنوعة في تركيا ومحصورة في التنافس والعرض بين أنقرة والرياض.وقال التقرير إن الحظر السعودي على السلع التركية ضرب ماركات الأزياء العالمية في أحدث علامة على التنافس المتصاعد بين القوى الإقليمية.وأوضح موظف في مجموعة الملابس Mango الإسبانية أن المملكة العربية السعودية حظرت جميع الواردات للمنتجات المصنوعة في تركيا، فيما ذكرت الشركة الإسبانية، إن فرقها تبحث عن بدائل لإبطاء العمليات المخصصة للمنتجات ذات الأصل التركي في المملكة العربية السعودية.وكشف مصطفى غولتيبي، رئيس اتحاد مصدري الملابس في إسطنبول (IHKIB) عن أن جميع تجار التجزئة المنتجين في تركيا والمصدرين إلى السعودية تأثروا بهذا القرار.وأوضحت الصحيفة أن المصدرين الأتراك شكوا من أن منتجاتهم واجهت تأخيرات طويلة في الجمارك السعودية خلال الشهر الماضي، كما تنظر الشركات إلى المشاكل على أنها محاولة من جانب الرياض وحليفتها الوثيقة الإمارات لمعاقبة أنقرة على تدخلاتها المزعزعة للاستقرار في العالم العربي.وأكدت فايننشال تايمز أن علاقات تركيا مع السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط أصبحت أكثر توترًا من أي وقت مضى حيث يتهمان الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل في الشئون العربية ودعم الجماعات الإسلامية، بجانب التدخل في ليبيا ودعم الجماعات المسلحة.