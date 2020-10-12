«مالية الشيوخ» تنهي استعداداتها لبدء دور الانعقاد الأول

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعها النهائي اليوم الاثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عتمان – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثل عن وزارة المالية فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.واستعرضت اللجنة في اجتماعها الختامي اليوم الأعمال المكلفة بها، والتي أقرتها وتابعتها على مدار الاجتماعات السابقة، حيث عملت اللجنة على الانتهاء من كافة المهام الخاصة بنقل الموظفين وإعداد الهيكل التنظيمي لهم ونقل الأصول إلى مجلس الشيوخ والتجهيزات الفنية لبدء أعمال المجلس.وفي ختام الاجتماع قام وزير شئون المجالس النيابية بجولة تفقدية لقاعة المجلس وملحقاته للوقوف على ما تم من أعمال تجديدات ختامية ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها الأحد القادم وصاحبه في الجولة المستشار محمود فوزي- الأمين العام لمجلس النواب- والمستشار محمود إسماعيل عتمان – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.ووجه وزير شئون المجالس النيابية الشكر لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية ومعاونيها على ما تم إنجازه بدقة ونجاح خلال فترة عمل اللجنة والانتهاء من كافة المهام التي كلفت بها، متمنيًا التوفيق لأعضاء مجلس الشيوخ للاضطلاع بدورهم البرلماني في دور الانعقاد الأول للمجلس.