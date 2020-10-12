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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيخة موزة ترشى بيل كلينتون بمليون دولار للتقرب من زوجته

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:02 م
موزة
موزة
منار أحمد
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كشفت رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، عن مساعى الشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد، التقرب من «هيلارى»، عن طريق وساطة شيرى بلير، زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.
وذكرت إحدى الرسائل الموجهة من «بلير» إلى «كلينتون» أن «موزة» تعلن عن رغبتها فى بناء علاقات مع «هيلارى»، وجاء فيها: «تعرفين أننى على مدار السنوات الأربع الماضية عملت مع القطريين وتحديدًا الشيخة موزة حول قضايا الإعاقة فى قطر، بنيت علاقة طيبة معهم. قد تواصلت الشيخة موزة معى سرًا، وقالت إنهم حريصون على أن تكون علاقتهم بالولايات المتحدة أكثر إيجابية وتأمل فى لقاء نسائى خاص مع كلينتون، وأنها مسرورة للمجىء إلى واشنطن لو استطاعت إتاحة بعض الوقت».
وجاءت هذه الرسالة من شيرى بلير إلى «هيلارى» بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٩، أى بعد أقل من ٤ أشهر على تولى الأخيرة منصبها فى الخارجية الأمريكية.
وفى رسالة بريد إلكترونى أخرى، أبلغ مسئول كبير فى مؤسسة كلينتون زملاءه بأن تبرعًا مزمعًا من الحكومة القطرية بمناسبة عيد ميلاد بيل كلينتون تم خلال اجتماع عقده مع سفير قطر فى واشنطن.
وقال أميتاب ديساى، المسئول فى المؤسسة عن البريد الإلكترونى، إن السفير طلب رؤية بيل كلينتون لمدة ٥ دقائق فى مدينة نيويورك، لتقديم شيك بمبلغ مليون دولار وعدت به قطر بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكى الأسبق، وذلك فى عام ٢٠١١.
وتم قبول هذه الهدية دون أن تبلغ هيلارى كلينتون الخارجية الأمريكية رسميًا، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكى، رغم تعهدها أثناء تسلمها منصبها الوزارى آنذاك بفحص وتدقيق التبرعات التى يتلقاها الصندوق من حكومات أجنبية.

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