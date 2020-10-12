الأربعاء.. الدروس المستفادة من أكتوبر في ندوة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب مقررها الدكتور جمال زهران، ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بعنوان "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، وذلك فى السادسة مساء الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.يشارك في الندوة كل من اللواء أركان حرب طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية متحدثًا حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة فى الحروب"، والنائب ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي ويتحدث عن "البعد السياسى والدبلوماسى لحرب أكتوبر"، ويدير الندوة الدكتورة هدى رءوف أستاذ العلوم السياسية.