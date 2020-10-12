مرشحو «تنسيقية الشباب» من الشلاتين: سنكون صوت أهلنا على الحدود

استضافت قبائل البشارية والعبابدة والوافدين في مدينة شلاتين، مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، مساء أمس الأحد.ورفع أهالي شلاتين أعلام مصر وامتطوا الجمال وسيارات الدفع الرباعي كنوع من الترحيب بشباب التنسيقية، وناقش الشباب مع مشايخ وشباب الشلاتين رؤيتهم وبرنامجهم التشريعي والرقابي.وكان في استقبال مرشحي القائمة، سر الختم محمد عثمان شيخ مشايخ العبابدة بمثلث حلايب وشلاتين، والشيخ صادو شيخ البشارية بحلايب، والشيخ وهاج شيخ البشارية بأبورماد.ورحب شيخ مشايخ العبابدة بمثلث حلايب وشلاتين، بشباب التنسيقية؛ مؤكدا سعادته بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب والدفع بهم في المناصب التنفيذية والتشريعية.وقال إن أهالي حلايب وشلاتين مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل مصر، ويقفون خلف القيادة السياسية في الحرب على الإرهاب.وأشار إلى أن شباب التنسيقية ضربوا نموذجا فريدا في العمل السياسي، وحققوا نجاحا كبيرا، وتابع موجها حديثه لشباب التنسيقية خلال لقائه بهم: "أنتم شباب طبيعي وبسيط ولم تتلوثوا بالمال السياسي وستكونوا خير معبرين عن قضايا شمال ووسط وجنوب الصعيد".وتوجه كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، بالشكر لمشايخ وشباب حلايب وشلاتين على استقبالهم الحافل لشباب التنسيقية قائلا: "أنتم حماة حدود مصر الجنوبية ونحن ننام مطمئنين في محافظاتنا لأنكم تحمون الحدود مع قواتنا المسلحة والشرطة المدنية".وأعرب عبدالعاطي عن سعادته لما شاهده من وعي شباب شلاتين بالعمل السياسي ورغبتهم في المشاركة في الانتخابات البرلمانية.وقال أحمد رمزي المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن والده رجل عصامي وفلاح بسيط ويرى مشاعر وسلوك والده في عيون مشايخ حلايب وشلاتين، مؤكدا أنه يتحدث وسط أهله وناسه الطيبين الذين يعشقون مصر حتى النخاع.وأشار إلى أنه لولا دعم الرئيس السيسي للشباب لما استطاعوا أن يكونوا في صدارة المشهد السياسي، مؤكدا أن اختيار الشباب للقائمة كان بفضل خبراتهم وكفاءتهم السياسية.وقالت نشوى الشريف المرشحة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إنها ستدافع عن حقوق المرأة في حلايب وشلاتين تحت قبة البرلمان؛ منوهة بأن إقرار نسبة 25% في الدستور كمقاعد للمرأة بمجلس النواب انتصار للمرأة ومكانتها.وأكدت أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح ذراعها للمرأة والشباب والفتيات وتحتضنهم وتحقق أحلامهم المشروعة على كل المستويات.وأكد الشيخ وهاج شيخ البشارية بأبو رماد، أن شباب حلايب وشلاتين وأبورماد يحتفون بنموذج شباب التنسيقية وسعداء بثقافتهم وخبراتهم، مشددا على أن تآلف قلوب شباب البحر الأحمر مع قلوب ومشاعر شباب التنسيقية لم يأت من فراغ، وأن مجيء شباب التنسيقية لحدود مصر الجنوبية واستماعهم لمشاكل وقضايا إخوانهم في حلايب وشلاتين وأبورماد السبب وراء هذا التآلف وهذه المحبة.ووعد شباب التنسيقية أهالي حلايب وشلاتين وأبورماد أن يكونوا صوتهم تحت القبة.ووسّعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مساحة مشاركة أعضائها في الحياة السياسية، لتمكين الشباب على أرض الواقع وخلق جيل جديد قادر على إحداث حالة حراك في الشارع السياسي، وتقديم رؤى تخدم قضايا الوطن، وأعلنت عن دفعها 26 مرشحًا على القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2020، والدفع بـ6 آخرين على مقاعد الفردي.