اشتية: أي عملية سياسية يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في أي عملية سياسية مستقبلية لكسر الأمر الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية، بسبب إجراءات الاحتلال والاحتكار الأمريكي لوساطة العملية السلمية، من خلال مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف.جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني، مع لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي عبر "الفيديو كونفرنس".ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محمد اشتية قوله أن أي عملية سياسية يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على فلسطين، وعلى أساس حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية.وأكد محمد اشتية أن الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لديهما إرادة جادة لإجراء الانتخابات كونها استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وأن الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها، مطالبا الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الانتخابات والضغط على إسرائيل لإجرائها بالقدس وهو حق لأهالي القدس تمتعوا فيه في الانتخابات السابقة جميعها، واستحقاق سياسي ضمنته الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.وأوضح اشتية خلال اللقاء أن السلطة الوطنية الفلسطينية مكون رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوق، وهي موجودة لحماية الشعب والانتقال إلى الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وأن على إسرائيل أن تضمن أمن دولة فلسطين وشعبها، لا أن يطالب الشعب الواقع تحت الاحتلال بضمان أمن المحتل".