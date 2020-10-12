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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. ندوة لـ«مستثمري العاشر» حول مستحدثات قانون الضرائب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:14 م
جمعية مستثمرى العاشر
جمعية مستثمرى العاشر من رمضان،
أسماء إبراهيم
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تعقد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، غدًا الثلاثاء، ندوة حول المستحدثات الجديدة لقانون الضرائب وقانون الفاتورة الإلكترونية لإطلاع المستثمرين والمديرين الماليين بالمصانع على كيفية التعامل مع النظم الضريبية الجديدة والمُميكنة.

وناشد محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، كافة المصانع والشركات بالعاشر من رمضان بحضور الندوة، مؤكدًا بأنها تأتى فى إطار حرص مجلس إدارة جمعية المستثمرين على مشاركة أصحاب المصانع والمستثمرين فى أنشطة الجمعية؛ لتحقيق هدفها المنشود في خدمة الصناعة المصرية وإلحاقا لسياسات المجلس فى تشجيع المنتج المصرى وزيادة الصادرات.

ومن المقرر أن يحضر الندوة كل من صلاح إسماعيل، مدير عام مكافحة التهرب الضريبي، ومحمد كشك مدير عام فحص مركز كبار الممولين وأندريا كمال إسحاق، محلل نظم بالإدارة المركزية بالحاسب الآلي.

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