السجن 10 سنوات لـ«إمام مسجد» اغتصب طفلًا بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لإمام مسجد تعدى جنسيًا على طفل بالمرحلة الإعدادية، بعد انتهاء درس تحفيظ للقرآن الكريم بأحد مساجد الغردقة.صدر القرار برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم ومصطفى درويش، وأمانة سر مصطفى جلال وعبدالله محمد.تعود تفاصيل الواقعة لمنتصف فبراير الماضي، عندما تقدم أهالى طفل بالمرحلة الإعدادية، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه بقيام المدعو "ح. م"، في العقد الرابع من العمر، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرآن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد، حيث اتهم أهالى الطفل فى المحضر إمام المسجد، بممارسة "الشذوذ الجنسى" مع نجلهم.وتبين أن الطفل أبلغ أصدقاءه ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد الشذوذ الجنسى معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وبدورها أحالت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، إمام مسجد الغردقة المتهم بهتك عرض طفل داخل محل إقامته بالمسجد لمحكمة الجنايات بالبحر الأحمر والتي قضت بحكمها السابق.